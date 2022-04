पटना के गंगा घाट पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते छात्रों की फोटो वायरल, हर्ष गोयनका बोले- 'ये सपनों की..'

Patna

पटना, 05 अप्रैल: बिहार की राजधानी पटना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए काफी मशहूर है। पटना में सुपर-30 से समेत कई और कोचिंग सेंटर हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर पटना के गंगा घाट पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते छात्रों की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में पटना के गंगा घाट पर पढ़ाई करते छात्र दिखाई दे रहे हैं। इन्ही में से एक तस्वीर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है।

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए हर्ष गोयनका ने लिखा, ''बिहार पटना के बच्चे, गंगा के तट पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह आशा और सपनों की तस्वीर है।'' 04 अप्रैल को हर्ष गोयनका द्वारा शेयर की गई तस्वीर वायरल हो गई है।

इन तस्वीरों को कार्ति पी चिदंबरम ने भी अपने ट्विटर हैंडल से रि-ट्वीट किया है। तस्वीरो को रि-ट्वीट करते हुए कार्ति पी चिदंबरम ने लिखा, ''जहां यह युवा भारत के अभियान और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, वहीं यह राज्य की विफलता को भी उजागर करता है। और गरीबी की इस दशा को अधिक रोमांटिक मत करो। गरीबी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। यह क्रूर है।''

एक अन्य यूजर ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ''मुझे इन बच्चों का समर्पण अच्छा लगा। और मेरे पिता को याद किया जिन्होंने पटना से शुरुआत की थी। उन्हीं की तरह पढ़ाई करके। उनकी कड़ी मेहनत ने हम सभी को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए प्रेरित किया।''

