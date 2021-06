Pakistan

कराची, 26 जून। गर्मी के मौसम में शुगर पेशेंट मन भर आम खाने की तमन्‍ना नहीं पूरी कर पाते हैं, लेकिन अब आम के शौकीनों के खुशखबरी है, शुगर होने के बावजूद आप चाहे अब जितने आम खा सकते हैं। जी हां पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ ने शुगर फ्री आम की तीन किस्में इजाद की हैं जो मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्‍त हैं। इस विशेष प्रकार को हाई शुगर पेसेंट भी मजे से खा सकते हैं।

Sugar free mango came for diabetic patient, Pakistani farmer made three varieties of mango which are sugar free, which he is selling at cheap prices