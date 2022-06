पाकिस्तानी पत्रकार ने दिया नूपुर शर्मा का साथ, कहा- अगर हदीस गलत है तो मिटा दो, फिर नहीं बनेगा मजाक

Pakistan

oi-Sanjay Kumar Jha

इस्लामाबाद, 08 जूनः भाजपा की प्रवक्ता रहीं नूपुर शर्मा के पैगंबर मुहम्मद पर दिए विवादित बयान हुए तमाम विरोध के बीच उन्हें एक पत्रकार का समर्थन मिला है। पाकिस्तान की पत्रकार तहा सिद्दीकी ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया है। नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन करना पाकिस्तानी लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। लोग उनकी जमकर भर्त्सना कर रहे हैं।

Instead of attacking #BJP & @NupurSharmaBJP for citing “verified” hadiths abt Ayesha being 9 when she married Mohammad, Muslim leaders should come together & delete it frm Bokhari/Muslim - if its not true - so no one can mock/accuse Mohammad of practicing child marriage #methinks