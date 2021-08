पाकिस्तान: गणेश मंदिर पर हुए हमले पर इमरान खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा- कराएंगे मरम्मत और आरोपियों को गिरफ्तार

Pakistan

oi-Pallavi Kumari

इस्लामाबाद, 06 अगस्त: पाकिस्तान के पंजाब सूबे में गणेश मंदिर पर हुए कट्टरपंथियों के हमले की प्रधानमंत्री इमरान खान ने निंदा की है। पाक पीएम इमरान खान ने पंजाब प्रांत में हिंदू मंदिर पर भीड़ द्वारा किए गए हमले पर 24 घंटे बाद चुप्पी तोड़ी है। इमरान खान ने कहा है कि सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस द्वारा किसी भी तरह की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान ने ये भी कहा है कि उनकी सरकार इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी जल्द करवाएगी। पाक पीएम ने पहले भी इस्लामाबाद में एक मंदिर बनवाने का वादा किया था लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।

Strongly condemn attack on Ganesh Mandir in Bhung, RYK yesterday. I have already asked IG Punjab to ensure arrest of all culprits & take action against any police negligence. The govt will also restore the Mandir.