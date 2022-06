विदेशों में अपराध करने में पाकिस्तानी बने ‘नंबर 1’, छह सालों में 6 लाख लोगों को निकाला गया

Pakistan

oi-Sanjay Kumar Jha

रोम, 10 जूनः पाकिस्तानी प्रवासियों को दुनिया भर के देशों में आपराधिक कार्यों सबसे अधिक लिप्त पाया गया है। चोरी, तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, हिंसा और कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक शामिल रहते हैं। ताजा मामला इटली में व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो के कार्यालय पर हमला करने वाले अपराधियों से जुड़ा है।

English summary

Pakistan at the forefront of crime in the world, more than 6 lakhs have been evacuated so far