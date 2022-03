इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू? सहयोगी ने कहा 100% संकट में हैं, बौखलाए पाकिस्तानी पीएम ने ऐसे धमकाया

Pakistan

Anjan Kumar Chaudhary

इस्लामाबाद, 16 मार्च: पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार इसी महीने गिर सकती है। उनके खिलाफ विपक्ष ने तो बहुत दिनों से मोर्चा खोला हुआ है, लेकिन अब उनके सहयोगी भी उन्हें समर्थन जारी रखने पर विचार कर रहे हैं। अगर इस महीने होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान तक इमरान सरकार की तीन प्रमुख सहयोगियों ने कोई कड़ा फैसला ले लिया तो बड़बोले इमरान की बोलती राजनीतिक तौर पर बंद हो सकती है। क्योंकि, इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सरकार कई दलों के समर्थन से चल रही है। इस बीच पाकिस्तानी पीएम ने अविश्वास मत लाने पर अड़े विपक्षी दलों को धमकाना भी शुरू कर दिया है।

English summary

The leader of the major party supporting the Imran Khan govt in Pakistan has said that the PM is 100 percent in trouble, they will soon decide on withdrawing support