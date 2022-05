इमरान खान ने की फिर से भारत की तारीफ कहा, वह आजाद मुल्क, पाकिस्तान अभी भी गुलाम

Pakistan

oi-Sanjay Kumar Jha

इस्लामाबाद, 30 मईः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से सरकार की आलोचना करते हुए भारत का गुणगान किया है। इमरान खान ने भारत को आजाद देश बताते हुए पाकिस्तान को गुलाम मुल्क बताया है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को एक बार फिर से सरकार के खिलाफ एकजुट होने को कहा है।

What I witnessed during my 7 hours on the container btwn 1am & 8am on 26th morning confirmed what I had been sensing, since this Imported govt was imposed on us through a foreign conspiracy, that Pakistan has changed forever.The mental shackles of slavery have been broken finally