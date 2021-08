पाकिस्तान सरकार के इस फरमान के बाद टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे लोग

Pakistan

इस्लामाबाद, 5 अगस्त। जिन लोगों ने कोरोना वायरस का टीका नहीं लगवाया है ऐसे लोगों के खिलाफ पाकिस्तान ने बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान सरकार ने ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। जुर्माने के तौर पर ऐसे लोगों के मोबाइल फोन ब्लॉक कर दिये जाएंगे, इसके अलावा ऐसे लोगों के सार्वजनिक वाहनों में सफर करने, मॉल्स में खरीदारी करने, ऑफिस में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

सरकार के इस फरमान के बाद टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि इस भीड़ की वजह से पाकिस्तान के खस्ताहाल स्वास्थ्य ढांचे पर काफी दबाव बढ़ गया है। बता दें कि पाकिस्तान का लंबे समय तक टीकाकरण विरोधी इतिहास रहा है। ऐसे में टीकाकरण केंद्रों पर लंबी होती कतारों को लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मीडिया से कहा कि लोग सरकार द्वारा पैनल्टी का फरमान जारी करने के बाद बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त के बाद से केंद्रों पर भीड़ काफी बढ़ गई है।

दक्षिण करांची के एक टीकाकरण केंद्र पर कतार में लगे और पेशे से बैंकर अब्दुल रऊफ ने मुंह से मास्क खिसकाते हुए मीडिया से बातचीत में कहा, 'मैं खुद कोरोना से ज्यादा भयभीत नहीं हूं। हमारी पगार रोक दी जाएगी, हमारी सिम ब्लॉक कर दी जाएंगी, इसलिए में कोरोना की दूसरी डोज लेने के लिए आया हूं।' बता दें कि पाकिस्तान का एक लंबा टीकाकरण विरोधी इतिहास रहा है - पाकिस्तान और पड़ोसी अफगानिस्तान दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जहां पोलियो अभी भी एक स्थानिक बीमारी है। इसके अलावा यहां कोरोना के टीके को लेकर भी काफी हिचकिचाहट है। राष्ट्रीय कमान और संचालन केंद्र (एनसीओसी) के अनुसार, देश की 220 मिलियन की आबादी में से मात्र 6.7 मिलियन लोगों को ही पूरी तरह टीका लगाया गया है।

बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने पिछले महीने के अंत में घोषणा की थी कि जिन लोगों के पास टीका लगवाने का प्रमाण पत्र नहीं होगा ऐसे लोगों को स्कूल, सार्वजनिक कार्यालयों, रेस्त्रां, परिवहन, शॉपिंग मॉल, हवाई यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार की इस घोषणा के बाद भारी मात्रा में लोग टीकाकरण के लिए घरों से निकल रहे हैं। पिछले सप्ताह प्रतिदिन 10 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया।

