श्रीकांत त्यागी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के बाद सोसायटी में मना जश्न, लोग बोले- देर आए, दुरुस्त आए

नोएडा, 08 अगस्त: नोएडा स्थित ओमैक्स सोसायटी में श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है। इस कार्रवाई के दौरान सोसायटी के लोगों की भीड़ लगी रही। सोमवार की सुबह अवैध निर्माण को पहले हथौड़े से तोड़ा गया। फिर बुलडोजर एक्शन में आया और अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। लोगों ने बुलडोजर एक्शन पर जमकर तालियां बजाईं। साथ ही कहा कि इससे श्रीकांत त्यागी जैसे लोगों का मनोबल टूटेगा।

लोगों ने बजाई तालियां श्रीकांत त्यागी ने ओमैक्स सोसाइटी में अपने घर के पीछे करीब 200 यार्ड में अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करवा रखा था। बताया गया कि अवैध निर्माण को लेकर 2019 में सोसाइटी की तरफ से श्रीकांत त्यागी को एक नोटिस भी दिया गया था। हालांकि, इसके बाद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब महिला के साथ बदसूली और गालियां देने का वीडियो वायरल हुआ और त्यागी के समर्थकों ने सोसाइटी में घुसकर महिला को धमकाना चाहा तो अथॉरिटी भी एक्शन मोड में आ गया। श्रीकांत त्यागी अब चौतरफा घिर गया है।

'गालीबाज' श्रीकांत त्यागी पर योगी सरकार का एक्शन, बुलडोजर ने तोड़ा अवैध निर्माण

#WATCH | Uttar Pradesh: Residents of Grand Omaxe in Noida's Sec 93 celebrate after the demolition of illegal construction by #ShrikantTyagi.

A resident says, "We are happy with this action by CM & CEO of Noida authority. We were annoyed with his illegal construction & attitude." pic.twitter.com/1P7n4k7IgH