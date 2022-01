दिल्ली: न्यू ईयर की पूर्व संध्या यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, 657 लोगों का कटा चालान

New Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 01 जनवरी। कोरोना वायरस संकट के बीच पूरी दुनिया ने आज नए साल 2022 का स्वागत धूमधाम से किया। इस दौरान कई लोगों को न्यू ईयर की मस्ती करना भारी पड़ा, सड़क पर गैरजिम्मेदाराना ड्राइविंग के लिए 31 दिसंबर की शाम दिल्ली पुलिस ने कई लोगों के चलान काटे। गौरतलब है कि नए साल के जश्न के लिए कई लोग अपने घरों से बाहर निकले थे, इस दौरान कईयों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ा।

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर, 2021 को ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए 36, खतरनाक ड्राइविंग के लिए 103, बिना हेलमेट के सवारी करने के लिए 370, ट्रिपल राइडिंग के लिए 48 और यातायात से संबंधित अन्य अपराधों के लिए 100 लोगों के चालान काटे। कुल चालान की बात करें तो न्यू ईयर से एक दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने 657 लोगों के चालान काटे।

On the New Year eve on Dec 31, Delhi Traffic Police issued 657 challans including 36 for drink & drive, 103 for dangerous driving, 370 for riding without helmet, 48 for triple riding, and 100 for other traffic-related offences, the police say