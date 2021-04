Delhi News: दिल्ली में शास्त्री पार्क के फर्नीचर मार्किट में लगी भीषण आग, 250 दुकानें जलकर खाक

New Delhi

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: दिल्ली में शास्त्री पार्क के फर्नीचर मार्किट में भीषण आग लगने की खबर है। आग रात के 12 बजकर 45 मिनट पर लगी। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। जिसके बाद दमकल विभाग की 32 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया दा रहा है कि आग लगने की वजह से फर्नीचर और हार्डवेयर की 250 दुकानें जल गई है। दमकल विभाग ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में 8 लोगों को दमकल विभाग द्वारा रेस्क्यू किया गया है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है पर दमकल विभाग को आग बुझाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सुबह 3 बजे के आसपास आग पर काबू पाया गया है।

एक फायर अधिकारी ने कहा, '' दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक फर्नीचर बाजार में आग लगने से 8 लोगों को बचाए गए हैं। आग लगने की सूचना 12:45 बजे मिली थी और बाजार में लगभग 250 फर्नीचर और हार्डवेयर की दुकानें शामिल हैं, जो जल गई हैं।

Delhi: Eight people rescued from the fire in a furniture market in Shastri Park. "Fire was reported at 12:45 am & involved around 250 furniture & hardware shops in the market. 32 fire tenders were pressed into action & fire was brought under control by 3 am," a fire official said pic.twitter.com/Uv1Md4mMcg