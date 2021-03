Covid-19: दिल्ली में पब्लिक प्लेस में होली मनाने पर पाबंदी, इन स्थानों पर रैंडम तरीके से होगा कोरोना टेस्ट

New Delhi

नई दिल्ली। बीते सोमवार यानी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू को एक साल पूरे हो गए लेकिन कोरोना वायरस का कहर पहले की तरह ही जारी है। पिछले साल भारत में मार्च के महीने में ही कोविड-19 संक्रमण ने रफ्तार पकड़नी शुरू की थी जिसके चलते सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लगाना पकड़ा। एक बार फिर मार्च में अब कोरोना वायरस का कुछ ऐसा ही वैसा ही असर देखने को मिल रहा है। त्योहारी महीने मार्च में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता फिर बढ़ा दी है। मंगलवार को पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 1,101 नए मामले सामने आए हैं।

इन स्थानों पर होगी रैंडम टेस्टिंग

राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस के प्रसार पर लगा ब्रेक ढीला पड़ता दिखाई दे रहा है। यहां प्रतिदिन अब कोविड-19 मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है जिस वजह से दिल्ली सरकार ने आगामी होली के उत्सव को लेकर कड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि वह संक्रमणों में वृद्धि को वायरस की दूसरी लहर के रूप में देख रही है। सरकार ने कहा कि हवाई अड्डे, रेलवे और बस स्टेशनों पर कोरोना वायरस का रैंडम टेस्टिंग की जाएगी।

इन त्योहारों को मनाने पर रोक

इसके अलावा आगामी त्योहार जैसे होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि को लेकर भी दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने एक औपचारिक आदेश जारी करते हुए राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात और नवरात्रि के मनाने पर रोक लगा दी है। आदेश के तहत दिल्ली के किसी भी सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थान, पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक पार्क या मार्केट में सार्वजनिक उत्सव मनाने, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। केरजरीवाल सरकार ने इस आदेश को लागू करवाने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट और जिला के डीसीपी को सौंपी है।

Random testing (RAT/RT-PCR) of passengers coming from other states where COVID19 cases are increasing, to be done at all airports, railway stations, inter-state bus terminals and other alighting points (for private buses): Delhi Disaster Management Authority