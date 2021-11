मुंबई: छठ पूजा के लिए BMC का यू-टर्न, गाइडलाइन में किया बदलाव

Mumbai

oi-Love Gaur

मुंबई, 08 नवंबर: 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व छठ पूजा सोमवार से शुरू हो गया है। ऐसे में बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) ने शर्तों के साथ छठ पूजा का पर्व मनाने की अनुमित दी है। कोरोना वायरस के मद्देनजर बीएमसी और उपनगर प्रशासन ने समुद्र किनारे पूजा की अनुमति नहीं दी है, साथ ही एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें अब सोमवार को संशोधन किया है।

दरअसल, कुछ शर्तों के साथ सरकार ने छठ पूजा मनाने की मंजूरी दी थी, जिसमें संशोधन करते हुए बीएमसी ने अब कहा है कि बीएमसी आर्टिफिशल तालाबों को बनाने और पूजा समाप्त होने के बाद उन्हें भरने की जिम्मेदारी लेगा। बता दें कि इससे पहले बीएमसी ने सभी आयोजकों को इन तालाबों के निर्माण की देखरेख करने और बाद में उन्हें भरने का निर्देश दिया था, जिसको अब वापस ले लिया है।

Mumbai: In its revised guidelines for Chhat Puja, BMC notifies that it will take responsibility for making artificial ponds and filling them after Puja is over,

Earlier BMC had directed all organisers to look after the construction of artificial ponds and fill them subsequently