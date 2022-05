बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग की टीम को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

Morena

oi-Hemant Sharma

मुरैना, 26 मई। मुरैना में आउटसोर्स कर्मचारी की मौत को लेकर गुस्साई भीड़ ने मौके पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम को खेतों में दौड़ा-दौड़ा कर जमकर पीटा। खास बात यह रही कि जिस वक्त विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट हो रही थी उस वक्त मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस भी विद्युत विभाग की टीम को पिटने से नहीं बचा सकी।

the angry mob beat up the team of the electricity department due to the death of an outsourced employee of the electricity department