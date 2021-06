मकड़ी को मिला 26/11 हमले के हीरो तुकाराम ओंबले का नाम, 23 गोलियां खाकर भी नहीं छोड़ा था कसाब का गिरेबान

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 29 जून। साल 2008 में मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमले को आज भी याद कर लोगों की रूह कांप जाती है। आतंकवादी अजमल कसाब और उसके साथियों द्वारा मुंबई में किए गए नरसंहार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। भारतीय सुरक्षाबलों ने भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और सभी आतंकियों को ढेर कर देश को आतंक के खौफ से मुख्त कराया। जब-जब इस घटना का जिक्र होता है तो अपनी जान देकर आतंकी अजमल कसाब को पकड़वाने वाले दिवंगत मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले के लिए सम्मान अपने आप मन में बढ़ जाता है।

English summary

New species of spider got the name of Tukaram Omble ICS Tukarami will be known as