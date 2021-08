नारायण राणे का ठाकरे पर हमला, बोले- 39 साल साथ काम किया है, एक-एक कर सारे राज खोलूंगा

Maharashtra

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 27 अगस्‍त। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादास्पद बयान के बाद गिरफ्तार हुए भाजपा नेता नारायण राणे ने बेल पर रिहा होने के बाद शुक्रवार को रत्नागिरी में पार्टी की 'जन आशीर्वाद यात्रा' में बोलते हुए उन पर फिर हमला बोला है।

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम और उनके परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, "उन्होंने मुझे धमकी दी, सभी राज मेरे दिल में 39 साल से दबे हुए हैं। मैं एक के बाद एक खोलूंगा।"

मंत्री नारायण राणे ने आगे कहा, "मैंने उनके साथ 39 साल काम किया है, मैं बहुत कुछ जानता हूं। मुझे पता है कि किसने अपने ही भाई की पत्नी पर तेजाब फेंका है। यह किस तरह का 'संस्कार' है?"नारायण राणे ने आगे कहा, "अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मैं कई खुलासे करूंगा, तो करो मुझे डर नहीं है। कानून आपके और मेरे लिए समान है।"

अपनी गिरफ्तारी के बारे में बोलते हुए, नारायण राणे ने आरोप लगाया कि शिवसेना के नेतृत्व वाला विपक्ष उनके और भाजपा के लिए लोगों की प्रतिक्रिया को स्वीकार नहीं कर सका। "इसीलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया," उन्होंने कहा। नारायण राणे ने कहा, "200 पुलिसकर्मी मुझे गिरफ्तार करने आए, क्या कहें।"

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम और उनके परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, "उन्होंने मुझे धमकी दी। सभी राज मेरे दिल में 39 साल से दबे हुए हैं। मैं एक के बाद एक खोलूंगा।

उन्होंने आगे कहा, "मैंने उनके साथ 39 साल काम किया है, मैं बहुत कुछ जानता हूं। मुझे पता है कि किसने अपने ही भाई की पत्नी पर तेजाब फेंकना है। यह किस तरह का 'संस्कार' है?"

नारायण राणे ने आगे कहा, "अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मैं कई खुलासे करूंगा, तो करो मुझे डर नहीं है। कानून आपके और मेरे लिए समान है।"

अपनी गिरफ्तारी के बारे में बोलते हुए, नारायण राणे ने आरोप लगाया कि शिवसेना के नेतृत्व वाला विपक्ष उनके और भाजपा के लिए लोगों की प्रतिक्रिया को स्वीकार नहीं कर सका। "इसीलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया," उन्होंने कहा। नारायण राणे ने कहा, "200 पुलिसकर्मी मुझे गिरफ्तार करने आए, क्या कहें।"

नारायण राणे को फिर याद आए सुशांत सिंह राजपूत, महाराष्ट्र सरकार पर लगा दिए कई आरोप

नारायण राणे के साथ उनके बड़े बेटे नीलेश राणे भी थे। नीलेश राणे ने आजतक से बात करते हुए कहा कि कोंकण क्षेत्र के लिए सकारात्मक कार्य होंगे और विकास होगा।

English summary

Narayan Rane attacked Thackeray, said - have worked together for 39 years, I will reveal all the secrets one by one