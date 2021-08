मनी लॉन्ड्रिंग: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के 3 ठिकानों पर ED ने की छापेमारी

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 6 अगस्त। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख के तीन ठिकानों पर छापेमारी की। महाराष्ट्र के नागपुर में पूर्व गृहमंत्री के तीन ठिकानों पर ईडी की टीम द्वारा दबिश देकर कार्रवाई की गई। बता दें कि इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के कई अन्य ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई, ईडी समेत कई अन्य जांच एजेंसियां इंवेस्टिगेशन कर रही हैं।

इसी क्रम में बीते गुरुवार महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के मामले में सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे और ना ही दस्तावेज साझा नहीं कर रहे है। सीबीआई बॉम्बे हाईकोर्ट से संपर्क करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अनिल देशमुख मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम के साथ सहयोग नहीं कर रहे।

