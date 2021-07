महाराष्ट्र: निजी कंपनी को कोयला आपूर्ति का टेंडर देने पर बवाल, कांग्रेस नेता ने लगाया ये आरोप

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 2 जुलाई। महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई के चीफ नाना पटोले ने राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के समक्ष कोयला आपूर्ति के लिए चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। नाना पटोले ने यह आरोप महाराष्ट्र राज्य खनन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसएमसी) पर लगाया है, इस संबंध में उन्होंने निविदा प्रक्रिया की जांच की मांग भी की है। इस संबंध में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सुभाष देसाई को एक शिकायत पत्र लिखा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री सुभाष देसाई ने कहा, 'महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने मुझे एक पत्र दिया है जिसमें महाजेनको के लिए कोयले की धुलाई के लिए टेंडर देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विशेष कंपनी का कोई पिछला अनुभव नहीं है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।' कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी 26 जून को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने कंपनी के टेंडर पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी।

Maharashtra Cong chief Nana Patole has given me a letter that alleges corruption in grant of tender for coal washing for MAHAGENCO. He also said that this particular company has no past experience. Additional Chief Secy has ordered probe into the matter: Subhash Desai, Maha Min pic.twitter.com/2ToohPRcv4