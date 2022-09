ठाकरे व MVA को एक और झटका, राज्यपाल ने 12 MLC के नामों वाली लिस्ट रद्द करने की दी अनुमति

Maharashtra

मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 2020 में पिछली एमवीए (महाविकास अघाड़ी) सरकार की तरफ से भेजे गए 12 एमएलसी नामांकनों की सूची को वापस लेने की अनुमति दे दी है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से एमएलसी नामांकन के लिए 12 लोगों की नई सूची भेजी जाएगी। दरअसल, रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखा और पिछली एमवीए सरकार की तरफ से 2020 में भेजे गए 12 एमएलसी नामांकनों की सूची को वापस लेने का अनुरोध किया था, जिसकी अनुमति राज्यपाल की तरफ से दे दी गई है।

