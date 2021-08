Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 11 अगस्त। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक बेहद खास और गौर्वान्वित रहा है। ओलंपिक गेम्स के इतिहास में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। देश के हिस्से में इस बार एक गोल्ड समेत 7 मेडल आए जो भारत का सर्वाधिक स्कोर रहा। इस बीच केंद्र सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम 'राजीव गांधी खेल रत्न' से बदलकर 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' कर दिया। सरकार के इस फैसले को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है।

हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम किए जाने पर लोगों की अलग-अलग राय है। इस मुद्दे पर अभी विवाद शुरू ही हुआ था कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार का ऐलान कर दिया। सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाडी सरकार ये पुरस्कार उन लोगों को देगी जो आईटी क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। महाराष्ट्र आईटी विभाग के राज्यमंत्री सतेज पाटील ने ट्वीट कर ये जानकारी दी।

Maharashtra Govt has declared an award in the name of former PM Rajiv Gandhi to encourage organizations excelling in the IT sector: Satej Patil, Maharashtra Minister of State for IT pic.twitter.com/VErggcM3DC