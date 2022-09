VIDEO: डॉक्टर के सामने बैठे मरीज को आया हार्ट अटैक, CPR के जरिए झट से बची जान

Maharashtra

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 5 सितंबर: डॉक्टरों का मानना है कि अगर किसी मरीज की सांसें अचानक से रुक जाएं, तो उसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) के जरिए बचाया जा सकता है। अब इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही लोग डॉक्टर की खूब तारीफ कर रहे।

वीडियो में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर एक महिला मरीज को देख रहे थे, जबकि उनके सामने एक बच्चा और एक शख्स बैठे हुए थे। कुछ ही देर में सामने बैठे शख्स को थोड़ा असहज महसूस हुआ और उनकी सांसें रुकने लगीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको हार्ट अटैक आ रहा है। इस पर तुरंत डॉक्टर अपनी सीट से उठे और सबको हटाते हुए उसके पास पहुंचे।

शख्स के पास पहुंचते ही डॉक्टर ने उन्हें धीरे-धीरे CPR देना शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने अपनी मुट्ठी बंदकर सीने को थपथपाया। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि उस शख्स की सांसें कुछ ही देर में रुक जाएंगी, लेकिन डॉक्टर की इस तरकीब की वजह से तुरंत उनकी सांसें वापस आ गईं। साथ ही वो सामान्य हो गए। खास बात तो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने किसी दवा या इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया।

This video shows an example of a real life hero living in our midst. Dr. Arjun Adnaik, one of the best cardiologists, from Kolhapur saving a patient's life. I applaud such honourable and virtuous heroes. pic.twitter.com/Gd9U2ubldJ