अनिल देशमुख के खिलाफ ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, CBI पहले ही कर चुकी है FIR

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, मई 11। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सीबीआई के द्वारा FIR दर्ज करने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है।

अनिल देशमुख पर CBI ने लगाए हैं ये आरोप

आपको बता दें कि सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ जो एफाआईआर दर्ज की है, उसमें उनके खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने अपनी पॉजिशन का अनुचित फायदा उठाया। साथ ही मुंबई पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग को भी प्रभावित किया। बता दें कि अनिल देशमुख के खिलाफ FIR में पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों को सही पाया गया है। उन्होंने भी देशमुख के खिलाफ यही आरोप लगाए थे। तभी से ईडी और सीबीआई मामले के वित्तीय पहलुओं की जांच में जुट गया है।

Enforcement Directorate (ED) has registered a case of money laundering against former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh. The case has been registered on the basis of CBI's FIR: Enforcement Directorate (ED) sources pic.twitter.com/4a2Y2KSumQ