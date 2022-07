नल जल योजना के पैसे पाने किसान ने किया लिंक पर क्लिक और फिर....

Madhya Pradesh

अशोकनगर, 12 जुलाई। लोगों के खाते से रुपए निकालने के लिए ठगों द्वारा अलग-अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैंक खातों को ऑनलाइन हैक करके लोगों की मेहनत की कमाई ठगी जा रही है। कई तरीके इस्तेमाल करने के बाद अब हैकर्स के टारगेट पर किसान आ गए हैं। किसान के साथ हुई ऑनलाइन ठगी का एक मामला अशोकनगर जिले में सामने आया है।

रिजौदा निवासी किसान को आया फोन कॉल

रिजौदा गांव के रहने वाले किसान सुनील यादव को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने किसान सुनील यादव से कहा कि उनकी नल जल योजना के पैसे उनके खाते में डाल रहा हूं यह पैसे मजदूरों के लिए है।सामने वाले शख्स ने फोन पर कहा कि आप अपना फोन पे नंबर चेक कर लो।

फोन पर पर प्राप्त लिंक पर क्लिक करते ही उड़ गए खाते से रुपय

किसान सुनील यादव ने अनजान शख्स की बातों पर यकीन कर लिया और फोन पर एक लिंक को देखा। अनजान शख्स के कहने पर किसान सुनील यादव में उस लिंक पर क्लिक कर दिया लेकिन लिंक पर क्लिक करते ही सुनील यादव के खाते से ₹96700 निकल गए।

खाते से पैसा निकलते ही किसान हुआ परेशान

किसान सुनील यादव के खाते में नल जल योजना के मजदूरों के पैसे आने की बजाय उनके खाते से ही ₹96700 निकल गए। इतनी बड़ी रकम खाते से निकलने पर सुनील यादव परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत इस बात की शिकायत पुलिस के पास जाकर की। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की पड़ताल शुरू कर दी।

हैदराबाद की सॉफ्टवेयर कंपनी के माध्यम से जुड़ी थी ठगी की लिंक

पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि जिस लिंक के सहारे किसान के खाते से रुपए निकाल लिए गए वह लिंक हैदराबाद के सॉफ्टवेयर कंपनी के माध्यम से जुड़ी थी। इसके बाद पुलिस ने जब इस में सख्ती से कार्रवाई की तो किसान के खाते में से निकले हुए रुपए वापस किसान सुनील यादव के खाते में आ गए।

पुलिस की जांच अभी है जारी

अशोकनगर पुलिस अभी इस मामले में और जांच कर रही है। अशोकनगर पुलिस को उम्मीद है कि जिस सॉफ्टवेयर कंपनी के माध्यम से लिंक जोड़कर किसान सुनील यादव के साथ ठगी की गई, उसके पीछे कोई बड़ा रैकेट हो सकता है। इसलिए पुलिस लगातार इस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है।

अन्य किसानों को भी है सावधान रहने की जरूरत

किसान सुनील यादव के साथ जो हुआ उसके बाद अब किसान सुनील यादव ने अन्य किसानों से अपील भी की है कि कोई किसान किसी भी तरह के लालच और बहकावे में ना आए और किसी भी अनजान शख्स द्वारा फोन पर भेजी गई लिंक पर क्लिक ना करें, नहीं तो उसके साथ भी वही होगा जो सुनील के साथ के साथ हुआ है।

