सेंट जोसेफ स्कूल में जय श्रीराम बोलने पर डेढ़ दर्जन बच्चे सस्पेंड, माफीनामा लिखवाया

मप्र के सागर स्थित सेंट जोसेफ कांवेंट स्कूल में 10वीं के स्टूडेंट्स द्वारा लंचब्रेक में जयश्रीराम का नारा लगाना उन्हें महंगा पड़ गया। स्कूल प्रबंधन ने 18 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

मप्र के सागर जिले में मिशनरी द्वारा संचालित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 10 कक्षा के स्टूडेंट्स द्वारा लंच ब्रेक के दौरान खेल-खेल में जय श्रीराम के नारे लगा दिए। इसकी जानकारी जैसे ही स्कूल प्रबंधन को लगी तो उन्होंने इसे अनुशासन हीनता मानते हुए कक्षा में उस समय मौजूद करीब 18 विद्यार्थियों को सस्पेंड कर दिया तो बाकी से माफीनामा लिखवाने का मामला सामने आया है। मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंची तो इसे गंभीर मामला मानते हुए कलेक्टर सागर को नोटिस जारी कर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सागर जिले के कलेक्टर दीपक आर्य को नोटिस जारी किया है। इसमें एक मीडिया खबर का हवाला देते हुए कहा गया है कि सागर जिले में मिशनरी स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में जय श्रीराम बोलने पर डेढ़ दर्जन छात्रों के सस्पेंड किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में स्कूल प्रशासन ने क्लास में मौजूद 30 बच्चों से लिखित माफीनामा भी लिखवाया है तो 18 स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया गया है। एनसीपीआर अध्यक्ष ने कलेक्टर से मामले में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इधर मामले में स्कूल प्रबंधन बचाव की मुद्रा में दिख रहा है। मीडिया को दिए बयान में स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा है कि जूनियर छात्र को परेशान करने के मामले में केवल एक छात्र को सस्पेंड किया गया है न कि जय श्रीराम बोलने पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस मामले में मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी एक्शन में आ गया है।

OSHO: सागर विश्वविद्यालय से 'ओशो' ने शिक्षा ग्रहण कर 'भगवान' बनने तक का सफर तय किया



धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको है

सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में जय श्रीराम बोलने पर स्कूल से बच्चों को निलंबित करने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ​अखिलेश पाठक का कहना है कि यदि स्कूल ने इस तरह की कार्रवाई की है तो यह गलत है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको है। स्कूल प्रबंधन इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता है। दूसरी ओर हिन्दू संगठनों ने आक्रोश जाते हुए सोमवार को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

English summary

The children of St. Joseph's Convent School raised slogans of Jai Shri Ram inside the school while playing. After which the management suspended one and a half dozen children considering it as indiscipline. When the matter came to the fore, NCPCR gave notice to the collector and gave instructions for action.