Sagar : सिविल सर्जन को नोटिस, डॉक्टरों की टीम करेगी मॉर्चुरी कांड की जांच

सागर सीएमएचओ ने मॉर्चुरी कांड के बाद सिविल सर्जन को नोटिस जारी दिया है। वहीं दो डॉक्टरों को शामिल करते हुए जांच कमेटी गठित की है, इसमें ​बिंदूवार जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh के सागर जिला अस्पताल की मॉचु्री में दो दिन पहले आमेठ गांव निवासी मृतक मोतीलाल पिता बारेलाल की एक आंख चूहे खा गए थे। मीडिया में मामला आने के बाद अब जांच बैठा दी गई है। सीएमएचओ डॉ. ममता तिमोरी ने सिविल सर्जन को नोटिस देकर जवाब-तलब किया है। वहीं दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जो पूरे घटनाक्रम और मॉर्चुरी से लेकर तमाम अव्यवस्थाओं, कमियों, खामियों और लापरवाही को लेकर जांच कर रिपोर्ट सौंपेगीं

मप्र मानव अधिकार आयोग ने सागर सीएमएचओ को मॉर्चुरी कांड में नोटिस जारी कर एक महीने में जवाब मांगा है तो सीएमएचओ ने इसके लिए सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया है। इसमें चूहों द्वारा शव की आंख कुतरे जाने को लेकर लापरवाही व अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल-जवाब किया गया है। वहीं डॉ. अखिला जैन और डॉ. सुनील जैन को शामिल करते हुए दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए गए हैं।

मॉर्चुरी के चूहे कुतरकर खा गए थे आंख

बता दें कि बीते दो दिन पहले सागर जिला अस्पताल की मॉर्चुरी में मृतक मोतीलाल का शव रखवाया गया था। उसकी खेत में काम करते समय व शराब के नशे के चलते तबियत खराब हो गई थी। अव अचेत होकर खेत में गिर गया था, उसे जिला अस्पताल लाए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। परिजन ने संदेह जताया तो उसका पीएम कराने पर सहमति बनी और शव को मर्चुरी में रख दिया था। सुबह जब डॉक्टर पीएम करने पहुंचे तो शव की एक आंख गायब थी, खून बह रहा था। डॉ. ने आशंका जताते हुए बताया था कि संभव है चूहों ने आंख कुतर ली है। यहां बॉडी फ्रीजर खराब होने के कारण शव को टेबल पर खुला रख दिया था।

English summary

Sagar CMHO has issued a notice to the civil surgeon after the mortuary incident. At the same time, an inquiry committee has been formed involving two doctors, in which instructions have been given to investigate point-wise and submit a report.