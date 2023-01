Tikamgarh: तेंदुए के पिंजरे में बंदर कैद, देखने उमड़ी भीड़, शहर को आतंक से मिली मुक्ति

टीकमगढ़ में जतारा नगर पालिका इलाके में एक बंदर को पन्ना टाइगर रिजर्व में तेंदुआ के पिंजरे में रखकर शहर में घुमाया गया, इसे देखने के लिए शहर के लोग घरों से बाहर निकल आए। दरअसल इस बंदर ने यहां आतंक मचा रखा था।

Tikamgarh

Madhya Pradesh के टीकमगढ़ जिले के जतारा में बीते कई ​दिनों से एक बंदर (लंगूर) का आतंक बना हुआ था। उसने सौ से अधिक लोगों को काटकर घायल भी कर दिया। आतंक से निजात दिलाने नगर पालिका को दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम को बुलाना पड़ा, तब जाकर लंगूर को काबू में किया जा सका।

वन विभाग टीकमगढ़ को नगर पालिका ने पिंजरे में बंद एक काले मुंह का बंदर (लंगूर) सौंपा है। यह बंदर काफी खतरनाक है। बंदर को पकड़ने के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट लोगों की एक टीम अलग से बुलाई गई थी। टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस बंदर को छतों पर घेरकर काबू में किया है। यह बंदर कई ​घंटों तक टीम को छकाता रहा। इसने टीम के लोगों सहित आम लोगों पर हमला भी किया, आखिरकार यह बंदर टीम के काबू में आ ही गया।

पन्ना टाइगर रिजर्व के पिंजरे में किया कैद

In Tikamgarh, people of the city came out of their houses to see a monkey kept in a leopard cage in Panna Tiger Reserve in Jatara Municipality area. Actually this monkey had created terror here.