MP: मंत्री का विवादित बयानः राहुल गांधी खुद को राजा समझते थे, अब सड़क पर आ गए, औकात में आ गए

सागर, 11 सितंबर। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। राहुल गांधी जो कल तक खुद को राजा समझते थे, आज जनता ने उनको सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। राहुल गांधी अब सड़क पर आ गए, औकात में आ गए हैं। पहले राजा सकते थे अपने आप को। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है, यह सबको समझना चाहिए। यह विवादित बयान मप्र के नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह दिया है। सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र सागर जिले के खुरई में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

मप्र के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वे औकात में आ गए, सड़क पर आ गए

मप्र के नगरीय आवास एवं विकास मंत्री ने सागर जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र खुरई में भाजपा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने तय किया है कि इस देश पर वही राज कर पाएगा जो देशभक्त होगा और रामभक्त होगा। उन्होंने कांग्रेस व राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी जो कल तक खुद को राजा समझते थे, जनता ने उन्हें सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। वे सड़क पर अपनी औकात में आ गए हैं। इसके पूर्व मंत्री सिंह ने राहुल गांधी के बयानों और संसद में दिए बयानों को लेकर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, अब वहां तो परिवार ही बनता है, बाहर से कोई बन ही नहीं सकता। राहुल गांधी अपने भाषणों में कह रहे थे कि आटा 22 रुपए लीटर बिक रहा है, उन्हें ये ही नहीं पता कि आटा लीटर से बिकता है या किलो से बिकता है।

राहुल गांधी यात्रा की नाटक-नौटंकी कर रहे हैं

मंत्री यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि जब मैं सांसद था तो पहली बार लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण सुना था। राहुल गांधी, भगवान ने देश को ऐसे नेता दिए हैं, वो लोकसभा में कह रहे थे कि आलू पेड़ के ऊपर उगता है। उन्हें यह नहीं पता कि आलू कहां और कैसे उगता है। वे जो यात्रा कि नाटक-नौटंकी कर रहे हैं, हमने पूछा कि ये कितने लीटर चलेगी। इनको न देश की संस्कृति पता है, न सभ्यता पता है। उन्हें और कंाग्रेस को यह समझना चाहिए कि हिन्दुओं का अपमान करके देश की राजनीति नहीं की जा सकती। कांग्रेस को भी यह लगने लगा है। चुनाव लड़ने वायनाड गए थे चुनाव लड़ने जहां केवल मुस्लिम और ईसाई वोटर हैं, उन्हें बाकी पर, हिन्दुओं पर भरोसा ही नहीं था।

जो देशभक्त होगा, जो रामभक्त होगा, वहीं देश पर राज कर सकेगा

देश के अंदर जनता ने यह तय कर दिया है, जो देशभक्त होगा, जो रामभक्त होगा वहीं देश पर राज करेगा। अब तो कांग्रेस के नेता भी मंदिर जाने लगे हैं। राहुल गांधी खुद एक मंदिर में गए थे, आरती कैसे की जाती है, उन्हें यह पता ही नहीं था, उलटी आरती करने लगे, साथ वाले लोगों ने बताया कि आरती ऐसे नहीं कैसे की जाती है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ होती है, जनता से बड़ कोई नहीं हैं। जिस जनता ने उन्हें 50 साल तक देश का राज सौंपा हैं, उसी जनता ने उन्हें सड़क पर ला दिया। राहुल गांधी पहले अपने आप को राजा समझते थे, उन्हें सड़क पर चलने को मजबूर कर दिया है। वे सड़क पर आ गए, अपनी औकात में आ गए।

