MP: नलकूप में पानी की जगह निकल आई ज्वलनशील गैस, धधक रहीं आग की लपटें

सागर के बंडा ब्लॉक के मुड़िया गांव में बाबू सिंह मुड़िया ने सार्वजनिक बोर कराया था। करीब 400 फीट गहराई तक बोर कराने के बाद पर्याप्त पानी नहीं निकला। इधर बोरिंग से अजीब आवाज जा रही थी, तीली जलाई तो उसमें आग लग गई।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

मप्र के सागर जिले में बीते रोज बंडा ब्लॉक के मुड़िया गांव में पानी की समस्या के चलते सार्वजनिक बोर कराया गया था। करीब 400 फीट तक गहराई कराने के बाद भी बोर में पानी नहीं निकला। जब बोरिंग मशीन चली गई, उसके बाद बोरिंग से आवाज सीटी बजने जैसी अजीब सी आवाज आने लगी। लोगों ने पास जाकर देखा तो अजीब से बदबू आ रही थी। इसे चेक करने के लिए एक व्यक्ति ने बोर के मुहाने पर तीली जलाकर देखी तो उसमें आग भभक पड़ी। बीती शाम से इस बोरिंग के मुहाने पर छह फीट ऊंची आग की निकल रही हैं।

नौरादेही के वीवीआईपी 'टाइगर्स', मिली हाई सिक्योरिटी, हर 'टाइगर' पर श्रमिक गार्ड तैनात

English summary

Babu Singh Mudia had got a public borehole in Mudia village of Banda block of Sagar. After boring about 400 feet deep, not enough water came out. Here a strange sound was coming from the boring, when the match was lit, it caught fire.