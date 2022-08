Madhya Pradesh

सागर, 01 अगस्‍त। दमोह ज‍िला पंचायत अध्‍यक्ष चुनाव में भाजपा प्रत्‍याशी द्वारा पर्चा ही न भरने, कांग्रेस की अध्‍यक्ष चुनी जाने से हुई पार्टी की क‍िरक‍िरी के बाद अब आरोप प्रत्‍यारोप का दौर चल रहा है। केंद्रीय राज्‍यमंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पार्टी ने भ्रष्‍ट, लोभ‍ियों को आगे क‍िया, ज‍िसका खाम‍ियाजा पार्टी ने भुगता। पार्टी भ्रष्‍ट, लोभ‍ियों और षडयंत्रकार‍ियों से मुक्‍त हो रही है, शुद्ध‍िकरण, पर‍िष्‍करण के बाद पार्टी को इसका फायदा म‍िलेगा। तो पूर्व ज‍िला पंचायत अध्‍यक्ष श‍िवचरण पटेल ने भाजपा ज‍िलाध्‍यक्ष, पूर्व व‍िधायक, पूर्व मंत्री मलैया और इशारों ही इशारों में गोपाल भार्गव पर हार का ठीकरा फोड़ा है।

जिला पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने हार का ठीकरा प्रत्याशी, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान मंत्री पर फोड़ा है। उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष को भी इसमें लपेटते हुए पार्टी को हराने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दगा देने वालों को षडयंत्रकारी और भ्रष्‍ट बताते हुए पार्टी के शुद्ध‍िकरण होने की बात कही है। उन्‍होंने प्रदेशाध्‍यक्ष से भी इस मामले में प्रत्‍याशी व अन्‍य की श‍िकायत करते हुए कार्रवाई की बात कही है।

भ्रष्‍ट और लोभ‍ियों के चेहरे बेनकाब हुए: प्रहलाद पटेल

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्‍करण एवं जलशक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह में मीड‍िया से रूबरू होकर ज‍िला पंचायत चुनाव में भाजपा प्रत्‍याशी द्वारा फार्म ही नहीं भरने व नेताओं के षडयंत्र को लेकर जानकारी रखी। उन्‍होंने कहा कि मेरे ऊपर जात‍िवाद के आरोप लगाने वाले अब खुलकर सामने आ गए हैं। उन्‍होंने पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया। बेनकाब हो चुके हैं। इस मामले में प्रदेशाध्‍यक्ष से चर्चा कर प्रत्‍याशी चंद्रभान की भूम‍िका व अन्‍य लोगों की भूम‍िका की जांच व कार्रवाई की बात कही है। उन्‍होंने कहा कि भ्रष्‍ट, स्‍वार्थी चेहरे बेनकाब हुए हैं। ज‍िन्‍होंने परोक्ष और प्रत्‍यक्ष रुप से पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, उनके चेहरे बेनकाब हो गए। भ्रष्‍ट और लोभी पार्टी से बाहर हैं, भाजपा की शुद्धिकरण व पर‍िष्‍करण से राजनीति‍ स्‍वच्‍छ होगी। उन्‍होंने कहा कि पार्टी के ज‍िला पंचायत सदस्‍य खुद सामने आकर कहें कि कौन-कौन भाजपा के हैं, चीजें खुद साफ हो जाएंगी।

ज‍िलाध्‍यक्ष, पूर्व मंत्री और कद्दावर कैब‍िनेट मंत्री ने हरवाया

भाजपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल ने कहा कि भाजपा के अध‍िकृत प्रत्‍याशी को प्रत्याशी को हराने के लिए पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व विधायक लखन पटेल के साथ ही अपनी ही पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मीडिया के सामने दो टूक कहा कि उनके पास छह ज‍िला पंचायत सदस्‍य थे, ज‍िन्‍हें दमोह ला रहे थे, जानकी चंद्रभान सिंह ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, पूर्व विधायक लखन पटेल पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया एवं जिले की लगी हुई विधानसभा रहली से विधायक एवं प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव पर षड्यंत्र कर कांग्रेस को जितवाने का आरोप लगाया है।

Union Minister Prahlad Patel has said that the party will be purified, calling the traitors conspiratorial and corrupt. He has also asked the state president to take action in this matter by complaining to the candidate and others.