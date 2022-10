Panna Tiger Reserve : यह टाइगर कैमरा फैंडली, गाड़ियों के नजदीक आकर दिए पोज, खिंचवाई फोटो

Madhya Pradesh

Panna Tiger Reserve बुंदेलखंड में बाघों का घर पन्ना टाइगर रिजर्व पर्यटकों से गुलजार नजर आने लगा है। बीते रोज यहां का एक वीडिया वायरल हो रहा है, जिसमें वनराज पर्यटकों से नजदीकि बनाते और कैमरा फैंडली नजर आ रहे हैं, वे गाड़ियों के आसपास घूम-घूमकर पोज देते नजर आए। पर्यटकों को लुभा रहे वनराज, गाड़ियों के पास आकर फोटो खिंचवाते और पर्यटकों के आसपास बिंदास चहलकदमी करते दिख रहे हैं।



Now tigers are also camera friendly in Panna Tiger Reserve. Tiger is posing a lot in front of the tourists out on safari, approaching their vehicles. Tourists are also getting thrilled to find the king of the jungle so close to them.