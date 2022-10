Panna: खदान घूमने आए मजदूर को मिला हीरा, चमकी किस्मत तो रातो-रात बना लखपति

Madhya Pradesh

पन्ना की धरती को रत्नगर्भा कहा जाता है। आए दिन यहां मजदूरों को हीरे मिल रहे हैं। बीते रोज एक मजदूर को तालाब किनारे घूमते हुए करीब 20 लाख का हीरा मिल गया। इसी प्रकार दूसरे मजदूर को उथली खदान में करीब 10 लाख रुपए कीमत का हीरा मिला है। इन्हें बुधवार शाम को हीरा कार्यालय में जमा कराया गया है।



English summary

It cannot be said when the land of Panna should shine the fortunes of which poor and laborer. Here a laborer who came to visit the mine from Chhatarpur found a diamond lying in the ground on the banks of the pond. So a laborer has got a diamond worth about 10 lakhs after a little effort in a shallow mine.