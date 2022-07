Madhya Pradesh

सागर, 16 जुलाई। मप्र के सागर में घनी आबादी के पास में तेंदुआ की मौजूदगी से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि तेंदुआ द‍िन के उजाले में नहीं द‍िखा, लेकिन रेलवे लाइन के पास तेंदुए को ट्रेन के लोको पायलट ने देखा और इसकी ल‍िख‍ित सूचना अपने व‍िभाग को दी थी, ज‍िसके बाद वन व‍िभाग ने मौके पर पगमार्ग के न‍िशान ल‍िए तो पता चला कि मादा तेंदुआ व उसके दो शावक भी मौजूद हैं। फ‍िलहाल वन व‍िभाग इलाके में नजर बनाए हुए है।

मकरोनिया के आनंद नगर के पास रेलवे फाटक 27-28 के पास आज सुबह 3 बजे के करीब लोको पायलट आरएन पुर्ते ने एक तेंदुए को देखा। इसी तेंदुए के पग मार्क रेलवे विभाग के राजू मौर्य ने भी देखें। जिसकी उन्होंने लिखित सूचना रेलवे विभाग को की है। अध‍िकार‍ियों से यह सूचना वन व‍िभाग के अध‍िकार‍ियों तक पहुंची, ज‍िसके बाद व‍िभाग सक्र‍िय हुआ।

इलाके में तेंदुए का मूवमेंट हुआ है

वन व‍िभाग के अध‍िकार‍ियों को सूचना म‍िलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के सदस्य हीरालाल यादव ने बताया कि उन्होंने जो पग मार्ग देखे हैं, वह तेंदुए के पगमार्क से मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां तेंदुए का मूवमेंट हुआ है। वन विभाग की टीम मौके पर ही मौजूद है। वहीं वन विभाग ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

पहले भी द‍िख चुके हैं तेंदुआ

सागर शहर के आसपास के इलाके में पूर्व में भी तेंदुआ की मौजूदगी रही है। कई दफा पहाडी इलाके में तेंदुआ देखे गए हैं। बीते द‍िनों राहतगढ वन क्षेत्र में एक नर तेंदुआ नाले के पास मृत अवस्‍था में म‍िला था, इसके पूर्व बीते साल बार‍िश के दौरान खुरई मार्ग पर हफस‍िल‍ि इलाके में पहाडी वन इलाके में तेंदुआ तीन द‍िन तक डेरा जमाए रहा था। करीब सवा साल पहले एक तेंदुआ रतौना इलाके में कुंए में ग‍िर गया था। व‍िश्‍व व‍िद्यालय की पहाडी पर भी कभी-कभार तेंदुए की मौजूदगी देखी जाती रही है।

The presence of a leopard near a densely populated Sagar in MP created an atmosphere of panic in the area. Although the leopard was not seen in daylight, the loco pilot of the train saw the leopard near the railway line and gave written information to his department, after which the forest department took the trail marks on the spot and found that the female leopard and He also has two cubs present.