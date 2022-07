Madhya Pradesh

सागर, 06 जुलाई। मप्र में न‍िकाय चुनाव के दौरान सागर में बुधवार को एक तस्‍वीर नजर आई, ज‍िसमें नेता और अभ‍िनेता एक साथ नजर आ रहे हैं। इसमें फ‍िल्‍म अभ‍िनेता मुकेश त‍िवारी अपने आसपास राजनेताओं से घ‍िरे नजर आ रहे हैं। खास बात यह थी कि भाजपा व‍िधायक और उनके छोटे भाई व कांग्रेस से पूर्व व‍िधायक करीब महीने भर बाद सार्वजन‍िक रुप से मि‍ले, लेक‍िन एक-दूसरे से नजरें चुराते द‍िखे।

सागर में बुधवार को नगर न‍िगम चुनाव के दौरान मतदान चल रहा था। कटरा बाजार में म्‍यून‍िस‍िपल स्‍कूल में बने मतदान केंद्र पर सांसद राजबहादुर‍ सिंह, व‍िधायक शैलेंद्र जैन व भाजपा प्रत्‍याशी के देवर व फ‍िल्‍म अभ‍िनेता मुकेश त‍िवारी मतदान की स्‍थ‍ित‍ि का मुआयना करने पहुंचे थे। कुछ समय बाद यहां पर कांग्रेस महापौर प्रत्‍याशी के पत‍ि पूर्व व‍िधायक सुनील जैन भी अपने समर्थकों के साथ आ गए। जब वे अपने बडे भाई व‍िधायक शैलेंद्र जैन के सामने पहुंचे तो पैर छूकर आर्शीवाद ल‍िया, लेक‍िन विधायक जैन ने कोई खास र‍िएक्‍शन नहीं किया। इसके बाद सुनील जैन, मुकेश त‍िवारी, सांसद व अन्‍य पर‍िच‍ित लोग यहां काफी देर तक खडे बत‍ियाते रहे। लेकिन इस दौरान सुनील जैन अपने बडे भाई शैलेंद्र जैन से आंखे चुराते रहे।

A picture was seen in Sagar on Wednesday, in which the leader and the actor are seen together. In this film actor Mukesh Tiwari is seen surrounded by politicians around him. The special thing was that the BJP MLA and his younger brother and former Congress MLA met publicly after about a month, but were seen stealing their eyes from each other.