मध्य प्रदेश की सियासत में फिर उछला हनी ट्रैप का मामला, कमलनाथ बोले- मेरे पास है असली सीडी

Madhya Pradesh

oi-Kapil Tiwari

भोपाल, मई 21। मध्य प्रदेश की राजनीति में एकबार फिर से हनी ट्रैप केस का मुद्दा गरमा गया है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान से राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। दरअसल, कमलनाथ ने कहा है कि 2019 के हनी ट्रैप केस की असली सीडी उनके पास है। कमलनाथ ने कहा है, "कई लोगों के पास हनीट्रैप मामले की पेन ड्राइव है तो कई मीडिया वालों के पास भी है, लेकिन हनी ट्रैप केस की असली पेन ड्राइव मेरे पास है।" कमलनाथ ने आगे कहा है कि यदि कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के मामले में राजनीतिक बदले की कार्रवाई की गई तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी।

वीडी शर्मा ने किया कमलनाथ के बयान पर पलटवार

कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रमुख वीडी शर्मा ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये सीडी उनके पास आई कैसे? इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वीडी शर्मा ने कहा है, "एक व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जिसने अपराध को कम करने की बात कही, आज उनका ये बयान मुख्यमंत्री के रूप में उनकी शपथ और गोपनीयता की शपथ साफ-साफ उल्लंघन दिखाता है। उनके पास ये सीडी कैसे आई? उनका ये बयान इस तरफ इशारा करता है कि आप के मुख्यमंत्री के काल में सबूतों के साथ छेड़खानी की गई।

Many people have the pen-drive of honeytrap case, many media people also have it. It was first on pen-drive, the matter went to court much later: Congress leader Kamal Nath on his alleged comment, 'I have pen-drive of honeytrap case' pic.twitter.com/nEHg6CtLDE