Sagar : डॉ. आनंद राय जेल से रिहा, बोले-दुर्दांत अपराधियों की तरह गुनाहखाने में रखा गया

सेंट्रल जेल से जमानत पर बाहर आते ही डॉ. आनंद राय ने शिवराज सरकार पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह आदिवासी वर्ग के विरोधी हैं। मुझे जेल में दुर्दांत कैदी की तरह 6 वाय 6 के गुनाह खाने में रखा गया...

Supreme Court ने जमानत मिलने के बाद डॉ. आनंद राय (Dr. Anand Rai)को शनिवार देर शाम को सागर सेंट्रल जेल से रिहाई मिल गई। बाहर आते ही डॉ. राय ने शिवराज सरकार और जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप जड़ दिए। डॉ. राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जेल के अंदर गुनाहखाने में रखा गया जहां खुंखार अपराधियों को रखा जाता है। नियमविरुद्ध तरीके से उन्हें रतलाम जेल से सागर सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि एट्रो सिटी एक्ट का आदिवासियों और दलितों के खिलाफ ही उपयोग किया गया है।

मप्र में व्यापम घोटोले को उजागर करने वाले व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद राय को दो महीने बाद सागर सेंट्रल जेल से मुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत स्वीकृत होने के बाद शनिवार को रतलाम कोर्ट से रिलीज आर्डर आने के बाद शाम करीब 7 बजे वे जेल से बाहर आ सके। वे जैसे ही सेंट्रल जेल से बाहर आए, कांग्रेस सेवादल और कांग्रेस नेताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। बंडा से कांग्रेस विधायक तरबर सिंह भी उनसे मिलने पहुंचे थे। यहां मीडिया से बात करते हुए कैमरे के सामने डॉ. राय से शिवराज सिंह चौहान और सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए।

मैं क्या देश-प्रदेश का शत्रु हूं, मेरे खिलाफ सॉलीसिटर जनरल को खड़ा किया

डॉ. आनंद राय ने कहा कि शिवराज सरकार ने उनकी जमानत निरस्त करवाने के लिए एड़ीचोटी का जोर लगाया है। सुप्रीम कोर्ट तक सॉलीसिटर जनरल को मेरी जमानत याचिक निरस्त करवाने खड़ा किया गया। एक करोड़ रुपए खर्च किए गए। मैं क्या देश, राष्ट्र या प्रदेश का शत्रु हूं? उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान आदिवासी विरोधी हैं, आदिवासियों पर जुल्म कर रहे हैं। रतलाम में हम सांसद से मिलने जा रहे थे, 19 पर केस दर्ज किया गया, इनमें से 18 आदिवासियों पर ही एट्रो सिटी एक्ट लगा दिया।





मंत्री गोविंद राजपूत पर भी लगाए आरोप

डॉ. आनंद राय ने कहा कि प्रदेश राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ज्ञानवीर कॉलेज में पेपर​ लीक हुआ था, मैने सीबीआई जांच की मांग की थी, इस कारण मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया। हम तो विरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासियों द्वारा चंदे करके बनवाई गई मूर्ति लगवाने जा रहे थे। हम पर एट्रोसिटी एक्ट, एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया। डॉ. राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि गंभीर अपराधी की तरह मुझे नियम विरुद्ध तरीके से हथकड़ी डालकर सागर लाए थे।

दावा करते हुए बोले, आदिवासियों की सारी सीटें हारेंगे शिवराज

डॉ. राय ने ताल ठोककर कहा कि अगर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ा गया ​तो प्रदेश में एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सारी सीटों पर करारी हार होगी। एससी, एसटी की सारी सीटों पर करारी हार मिलने वाली है। 70 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा। ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। बोले बीते 12 साल से मेरी लड़ाई शिवराज सिंह से चल रही है।

