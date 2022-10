गोवर्धन पर्वः राजनेताओं की लीलाएं, अलग-अलग अंदाज में दिखे मंत्री और विधायक

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

भगवान श्रीकृष्ण (Lord Shri Krishna) की गोवर्धन लीला और अन्नकूट के पर्व पर मप्र के सागर में राजनेताओं भी अलग-अलग अंदाज में नजर आए। हर मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि की अलग ही लीला और रुप नजर आया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जहां घर पर गोबर से बने भगवान गोवर्धन की पूजा की तो परिवहन मंत्री सुरखी में हाथ में मयूर पंख लेकर मौनियों के साथ नृत्य करते दिखे। इधर पीडब्ल्युडी मंत्री गोपाल भार्गव पटनाककरी में दिवारी गीत गाते नजर आए तो सागर विधायक शैलेंद्र जैन सपत्नीक ठाकुरजी को सिर पर उठाए पूजन करते और मेले में झूला झूलते नजर आए।

English summary

On the day of Govardhan and Annakoot worship, the people's representatives in Sagar were completely drenched in religion, faith and spirituality. Different colors and pastimes of politicians were seen, some worshiped at home, some danced with monies and some were seen singing bhajans.