MP Mews: हीरा खदान से बेशकीमती हीरा चोरी, खदान मालिक के भतीजे ने कर दिया गायब!

​निजी खेत में डायमंड खदान का पट्टा लेकर हीरा तलाशने वाले एक ​व्यक्ति से बेइमानी कर खेत मालिक के भतीजे द्वारा करीब सवा करोड़ अनुमानित कीमत का हीरा हड़पने और मजदूरों को धमकाने व लालच देने का मामला सामने आया है...

Madhya Pradesh

Diamond Dheft : मप्र के पन्ना में ​उथली खदान से निकला हीरा चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गायब हुआ हीरा करीब 30 कैरेट और अनुमानित कीमत सवा करोड़ रुपए बताई जा रही है। खदान संचालक ने इसकी शिकायत हीरा कार्यालय में नाम सहित दर्ज कराई है।

हीरा कार्यालय में दो दिन पहले करीब 15 लाख के दो हीरे जमा कराने उदय प्रकाश त्रिपाठी पहुंचे थे, इन्होंने दो हीरे जमा किए थे, इसके बाद इन्होंने जिला हीरा अधिकारी रवि पटेल के पास पहुंचकर अपनी खदान से करीब 30 कैरेट का हीरा जिसकी अनुमानित कीमत सवा लाख रुपए होगी, उसके चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। उदय प्रकाश ने बताया कि उन्होंने ​हीरा कार्यालय से दहलान चौकी इलाके में जयपाल सिंह की जमीन पर निजी खदान का पट्टा स्वीकृत कराया था। इसी खदान में करीब 15 दिन पहले 30 कैरेट का हीरा निकला था, जिसके जमीन मालिक जयपाल सिंह के भतीजे महिपाल ​सिंह ने हड़प लिया है। शिकायत में कहा गया है कि वे खदान से मिट्टी निकलवाकर मजदूरों को काम सौंपकर आए थे, इसी दौरान मिट्टी में बड़ा हीरा मजदूर राज कौंदर आदिवासी को मिला था, उसने जमीन के मालिक जयपाल के भतीजे राजा सिंह को ​देकर मुझे देने के लिए कहा था।

मजदूर को धमकाया और लालच देकर चुप करा दिया

उदय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि मजदूर राजा कौंदर ने बताया कि करीब 15 ​दिन पहले जब उसने राजा सिंह को हीरा देकर आपको देने को कहा था, तो वह हीरा लेकर चला गया और शाम को वापस आया था। उसने धमकाते हुए चुप रहने और हीरे के बारे में किसी को कुछ न बताने की बात कही थी। उसने लालच भी दिया था कि जब यह हीरा बिकेगा तो इसमें से कुछ राशि मजदूर राजा को भी दी जाएगी।

हीरा हड़पने की शिकायत के बाद हीरा जमा कराने निर्देश दिए हैं

