फिल्म स्टार आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी सागर में मनाएंगे गौर दीपावली, 26 को सीएम भी आएंगे

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Gaur Jayanti मशहूर फिल्म अभिनेता अशुतोष राणा, मुकेश तिवारी सहित फिल्म जगत की कई हस्तियां, देश-विदेश में सागर के डॉ. हरीसिंह गौर विवि से पढ़कर नाम रोशन कर रहे लोग आगामी 26 नवंबर को सागर आएंगे। डॉ. हरीसिंह गौर की जयंती 26 नवंबर को सागर गौरव दिवस के रुप में मनाया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। गौर जयंती की शाम को सागर में गौर दीपावली भी मनाई जाएगी। इसी मौके पर अटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देश की सबसे ऊंची मेडल की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गौर जयंती और सागर गौरव दिवस तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में कहा कि सागर गौरव दिवस के तीनबत्ती से कटरा चौकी के बीच आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान भी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री गौर समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित करने जाएंगे। उन्होंने कहा कि सागर गौरव दिवस का आयोजन अविस्मरणीय होगा और यह सागर की परंपरा में स्थायी रूप से सम्मिलित हो जाएगा। यह आयोजन सागर के जन-जन का आयोजन होगा जिसकी आयोजन समिति गैर राजनीतिक होगी जिसमें शहर के हर वर्ग से प्रतिष्ठित सदस्यों को नामित किया जाएगा।

25 नवंबर को घर-घर दीपोत्सव मनाया जाएगा

बैठक में तय किया गया कि डॉ. गौर पर केंद्रित गौरव दिवस के आयोजन 24 नवंबर को आरंभ हो जाएंगे। इनमें निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, युवा संवाद कार्यक्रम और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन होंगे। 25 नवंबर की संध्या को सागर शहर के घर.घर दीपोत्सव होगा। 26 नवंबर को सांस्कृतिक संध्या होगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के गायक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। मुख्य आयोजन में सागर विश्वविद्यालय से पढ़ कर निकली राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी और आशुतोष राणा ने आयोजन में हिस्सा लेने की स्वीकृति दी हैं।

बुंदेलखंड से मादा टाइगर जाएगी, जल्द ही अफ्रीकन चीते आएंगे

नहीं बदलेगा आयोजन का स्थान, विवि प्रांगण में ही होगा

बैठक में सर्वसम्मति से यह भी तय किया गया कि सागर विश्वविद्यालय में गौर जयंती का मुख्य समारोह 1968 से चली आ रही परंपरा के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर में स्थित गौर समाधि प्रांगण में ही आयोजित होना चाहिए, इसका स्थान बदला नहीं जाना चाहिए। इस सुझाव को लेकर कलेक्टर सागर दीपक आर्य कुलपति और विधि प्रशासन से चर्चा करेंगे।

English summary

Film actors Ashutosh Rana and Mukesh Tiwari along with all the talented people who have studied from Dr. Harisingh Gour University of Sagar and will celebrate Gour Diwali in Sagar. Next November 26 is the birth anniversary of Dr. Harisingh Gaur, the founder of the university. MP government is celebrating it as Sagar Gaurav Diwas.