सागर, 8 जून। मप्र के सागर में भाजपा व‍िधायक की बहू न‍िजी जैन को कांग्रेस से महापौर का ट‍िकट फाइनल होने के बाद महौल गर्माया हुआ है। बीते रोज सागर आए भाजपा के प्रदेशाध्‍यक्ष बीडी शर्म्रा ने कहा कि कांग्रेस छल, कपट, प्रपंच रचने और फूट डालो राज करो की नीत‍ि पर चलने वाली पार्टी है। सागर का चुनाव हमारे ल‍िए प्रत‍िष्‍ठा का चुनाव है। दूसरी और पूर्व सीएम व कांग्रेस प्रदेशाध्‍यक्ष ने कहा कि न‍िध‍ि के ट‍िकट से उनके पर‍िवार में बैचेनी स्‍वभाव‍िक है। सागर का हर कांग्रेसी यह मानकर चले कि सागर में न‍िधी नहीं मैं खुद चुनाव लड रहा हूं।

दरअसल सागर में जब से भाजपा विधायक शैलेंद्र के छोटे भाई सुनील जैन की पत्‍नी न‍िध‍ि जैन को कांग्रेस ने महापौर प्रत्‍याशी घोष‍ित किया है, सागर की राजनीत‍ि में उथल-पुथल मची हुई है। बीते रोज भाजपा के प्रदेशाध्‍यक्ष बीडी शर्मा सागर आए थे। भाजपा कार्यालय में उन्‍होंने सागर व‍िधानसभा के मंडल अध्‍यक्षों सह‍ित तमाम पदाध‍िकार‍ियों के साथ न‍िकाय चुनाव की बैठक कर रणनीत‍ि पर चर्चा की थी।

मेरे ल‍िए भी प्रत‍िष्‍ठा का चुनाव है

बीडी शर्मा ने बैठक के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह चुनाव जीतना अति महत्वपूर्ण है। पार्टी के साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे लिये भी यह चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस चुनाव में सागर में कांग्रेस के द्वारा कुटिल षडयंत्र की रचना की गई है। इसका माकूल जवाब देना है।

संगठन की नजर प्रत्‍येक कार्यकर्ता पर होती है

शर्मा ने आगे कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से आगामी चुनाव में जीत का संकल्प लेकर चुनाव रण में उतरे। संगठन की नजर प्रत्येक कार्यकर्ता पर होती है और सदैव ही संगठन अच्छे कार्यकर्ताओं को खोजकर फिर उन्हें जवाबदारी सौंपती है। कांग्रेस द्वारा सागर में महापौर पद के प्रत्याशी के चयन में निर्मित की गई है, परंतु कांग्रेस को इसका जबाव देने के लिये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है।

व‍िधायक जैन को क्‍लीन‍ च‍िट

भाजपा प्रदेशाध्‍यक्ष श्री शर्मा ने सागर विधायक शैलेन्द्र जैन से कहा कि आपको जरा भी चिंतित होने की या किसी भी प्रकार से निष्ठा का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आप पार्टी के कर्तव्‍यन‍िष्‍ठ कार्यकर्ता है। आपकी मेहनत और समर्पण से पूरी पार्टी पर‍िच‍ित है।

सभी सुन लो, यह मान लो यह चुनाव मैं लड रहा हूं: कमलनाथ

कांग्रेस के प्रदेशाध्‍यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ से म‍िलने सागर महापौर प्रत्‍याशी न‍िधी सुनील जैन पदाध‍िकारियों के साथ पहुंचे थे। कमलनाथ ने कहा कि आज में बहुत खुश हूं, जो हमें न‍िध‍ि जैन जैसा महापौर प्रत्‍याशी म‍िला है। आप सभी सुन लो यह इशारा काफी है, यह चुनाव में लड रहा हूं। सभी लोग जी-जान से जुट जाओ। महापौर के साथ-साथ वार्ड पार्षदों को भी ज‍िताकर लाना है। हमें सागर न‍िगम में अपनी पूरी परिषद बनाना है। इसमें क‍िसी प्रकार की कोई गलती स्‍वीकार नहीं की जाएगी।

BD Sharma said during the meeting that it is very important for the Bharatiya Janata Party to win this election. For me personally as well as the party, this election is an election of prestige. In this election, a devious conspiracy has been created by the Congress in Sagar. There is a proper answer to this.