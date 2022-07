चमत्कार ! भगवान भोलेनाथ की कृपा से बची ग्रामीणों की जान, घरों पर गिरने के बजाय शिवलिंग पर गिरी बिजली

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

नरस‍िंहपुर, 14 जुलाई। श‍िवभक्‍ति‍ का पव‍ित्र श्रावण मास प्रारंभ होने के ठीक एक द‍िन पहले नरस‍िंहपुर ज‍िले में भगवान भोलेनाथ तेज आकाशीय ब‍िजली को अपने स‍िर पर झेल गए। ब‍िजली ग‍िरने से मंद‍िर के गुंबद से लेकर फर्श तक को नुकसान हुआ है, लेक‍िन प्रत‍िमाएं और श‍िवल‍िंग सुरक्ष‍ित है। लोग इसे श‍िव का चमत्‍कार मान रहे हैं। ब‍िजली यदि आसपास ग‍िरी होती तो ग्रामीणों की जान जा सकती थी। बता दें क‍ि यह घटना ज‍िले के झोतेश्‍वर धाम से सटे श्रीनगर गांव की है। धाम में जगदगुरु शंकराचार्य स्‍वरुपानंद सरस्‍वती श‍िष्‍यों के साथ व‍िराजमान हैं।

मप्र के नरसिंहपुर ज‍िले के गोटेगांव से 10 क‍िलोमीटर दूर स्‍थ‍ित प्रस‍िद्ध लल‍िता त्र‍िपुरसुंदरी शक्‍त‍िपीठ झोतेश्‍वर धाम से पहले बने श‍िवमंद‍िर पर तेज आवाज के साथ आकाशीय गाज ग‍िर गई। मंद‍िर अंदर-बाहर से क्षत‍िग्रस्‍त हो गया, सारा सामान, ब‍िजली उपकरण खराब, टाइल्‍स फर्श टूट गया, लेक‍िन चमत्‍कार‍िक रुप से मंद‍िर में श‍िवल‍िंग और श‍िव पर‍िवार की प्रतिमाओं को रत्‍तीभर भी नुकसान नहीं हुआ है। स्‍थानीय ग्रामीणों का कहना है क‍ि भगवान भोलेनाथ ने ग्रामीणों की जान बचा ली, यद‍ि मंद‍िर से हटकर आसपास के इलाके में ब‍िजली ग‍िरती तो कई लोगों की जान चली जाती।

English summary

Just one day before the start of the holy Shravan month, Lord Bholenath in Narsinghpur district suffered strong celestial lightning on his head. The dome of the temple to the floor has been damaged due to the lightning, but the idols and the Shivling are safe. People are considering it as a miracle of Shiva. If lightning had fallen nearby, the villagers could have lost their lives. Let us tell you that this incident happened near the famous Jheteshwar Dham.