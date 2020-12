सिद्धार्थ नाथ सिंह का पलटवार, कहा- सीएम योगी के मुंबई दौरे से उड़ी उद्धव ठाकरे की नींद

Lucknow

oi-Vinay Saxena

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा और बॉलीवुड की हस्तियों से सीएम योगी की मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र के सीएम सहित शिवसेना नेताओं के हमले जारी है। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शिवसेना के मुख्यपत्र 'सामना' का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के सीएम पर पलटवार किया है।

योगी के मुंबई दौरे से उड़ी उद्धव ठाकरे की नींद

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे के बाद उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई हैं। उन्होंने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल शिवसेना की संस्कृति हो सकती है।बॉलीवुड के लोगों द्वारा हमारा खुले दिल से स्वागत किया गया।

Shiv Sena shouldn't raise fingers at others. They should 1st rectify their culture with Bollywood. If they want to keep something (Film City), they should keep it, no one wants to take it away. It's all about competition: UP Cabinet Minister S N Singh on Saamna Editorial https://t.co/yIgA9tKGrO pic.twitter.com/drLvnbJp3s