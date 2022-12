CM योगी ने 'वीर बाल दिवस' कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कहा- साहिबजादों के बलिदान को कोटि-कोटि नमन

Lucknow

oi-Vinay Saxena

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'वीर बाल दिवस' कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने एक ट्वीट में कहा, 'वीर बाल दिवस' पर श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज के साहिबजादों के बलिदान को कोटि-कोटि नमन! साहिबजादों का पावन बलिदान युगों-युगों तक राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हम सभी को प्रेरणा प्रदान करेगा।

#WATCH | UP CM Adityanath observes 'Veer Bal Diwas', pays obeisance to Sahibzada Baba Zorawar Singh Ji & Sahibzada Baba Fateh Singh Ji, who laid down their lives for defending their faith, by carrying the Holy Book on his head, at a program at his official residence in Lucknow pic.twitter.com/YR4iYb0lBz