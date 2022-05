'इतना BP का प्रॉब्लम है तो घर में रखो इनको...,' फरियादी पर भड़कीं कानपुर DM नेहा शर्मा, VIDEO वायरल

Kanpur

oi-Vinay Saxena

कानपुर, 24 मई: सरकारी कर्मचारियों के रवैये से परेशान होकर आम आदमी जनता दरबार के माध्यम से अधिकारियों को अपनी समस्या सुनाता है। इस उम्मीद में कि बड़े अफसर उनकी समस्या को अच्छे से सुनकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का है, जहां जनता दरबार में डीएम नेहा शर्मा ने फरियादी को ही झड़प दिया। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर कहा कि BP तो डीएम साहिबा का चेक होना चाहिए।

Watch arrogance and misbehaviour of Kanpur's district magistrate Neha Sharma with an old couple trying to tell her their problem at Janata Durbar in Narwal.

She snaps at them 'if he has problem of blood pressure keep him at home'. pic.twitter.com/VSocdnksbU