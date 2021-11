रेजांगला का युद्ध : भारत-चीन जंग 1962 में शेर की तरह लड़े थे PVC मेजर शैतान सिंह, लद्दाख में चटाई धूल

Jodhpur

oi-Vishwanath Saini

जोधपुर, 18 नवंबर। भारत-चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध में जहां भारत के बहादुर सैनिकों ने वीरता की नई कहानी लिख दी वहीं चीनी फौज को भी सबका मिला है। यही वजह है कि 59 साल बाद भी चीन रेजांग-ला दर्रे के रास्ते लद्दाख में घुसने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाया।

हम बात कर रहे हैं कि जोधाणा के सपूत मेजर शैतान सिंह की शौर्य गाथा की। मेजर शैतान सिंह का बलिदान दिवस 18 नवंबर 2021 को जोधपुर में उल्लास के साथ मनाया गया।

भारत-चीन 1962 की जंग में अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का बलिदान दिवस गुरुवार सुबह पावटा स्थित परमवीर सर्कल पर मनाया गया।

इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। जोधपुर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल दिलीप सिंह खंगारोत ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में सैन्य अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्त सेना अधिकारी गौरव सेनानी और आम नागरिकों द्वारा मेजर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

Battle of Rezangla

This day in 1962, 120 AHIRS of Indian army fought one of the fiercest battles

Under the command of

MAJOR SHAITAN SINGH

PVC

13 Kumaon

We were just hundreds undeterred we fought thousands till the last man and last bullet#KnowYourHeroes pic.twitter.com/TPCBRE86kF