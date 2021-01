Jodhpur : शादी के 46 दिन बाद पत्नी की आंखों के सामने पानी में डूबे कैप्टन अंकित गुप्ता, 48 घंटे से तलाश

Jodhpur

oi-Vishwanath Saini

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर स्थित तखत सागर जलाशय के पानी में डूबे भारतीय सेना की 10 पैरा यूनिट के कमांडो कैप्टन अंकित गुप्ता का शनिवार को 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। सेना के विशेषज्ञों ने तीसरे दिन शनिवार सुबह ज्यादा नावों के साथ खोज नए सिरे से खोज अभियान शुरू किया है।

My heartfelt condolences at the passing away of veteran Congress leader, former union minister & former CM of Gujarat Sh. Madhavsinh Solanki ji. May God give strength to his family members & supporters to bear this loss. May his soul rest in peace.