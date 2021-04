कोरोना का प्रकोप: झारखंड में भी स्थगित हुईं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, नई डेटशीट पर जून में होगा फैसला

Jharkhand

oi-Akarsh Shukla

रांची, अप्रैल 17। कोरोना वायरस महामारी भयानक रूप से देश को अपने चपेट में ले रही है। रोजना सामने आ रहे दो लाख से अधिक मामलों को चलते भारत अब कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस बीच कई राज्यों ने महामारी से अपनी जनता को बचाने के लिए उचित कदम उठाए हैं। कोविड-19 मामलों में उछाल को गंभीरता से लेते हुए झारखंड शैक्षणिक परिषद (जेएसी) कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने का ऐलान किया है। बता दें कि केंद्र सरकार और सीबीएसई ने कोरोना के चलते 10वीं की परीक्षा को रद्द और 12वीं के बोर्ड एग्जाम को स्थगित कर दिया है।

झारखंड के अलावा कई और राज्यों के शैक्षणिक बोर्ड ने 10वीं-12वीं की परीक्षाएं रद्द करने या स्थगित करने का ऐलान किया है। शनिवार को जेएसी बोर्ड ने अपने एक बयान में कहा कि कोविड मामलों में उछाल के चलते कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। एग्जाम को फिर से कराने और स्थिति की समीक्षा के लिए एक जून को एक बैठक आयोजित की जाएगी और आगे के हालातों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले जेएसी (जैक) 10वीं और 12वीं का प्रैक्टिकल एग्‍जाम अगले आदेश तक स्‍थगित कर चुका है।

Due to the surge in COVID19 cases, Jharkhand Academic Council (JAC) postpones examinations of Class 10th and 12th. A meeting will be held on June 1 to review the situation, & further decision will be taken according to the situation: JAC