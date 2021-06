जानिए श्रीनगर के तारिक अहमद पतलू को पीएम मोदी से क्या है उम्मीद, 'मन की बात' में नरेंद्र मोदी ने की है तारीफ

Jammu And Kashmir

श्रीनगर, 27 जून: तारिक अहमद पतलू श्रीनगर के डल झील में एंबुलेंस सेवा चलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महीने के आखिरी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में समाज के लिए उनके योगदान की तारीफ की है तो वह सुर्खियों में आ गए हैं। पतलू ने कहा है कि वो जो भी कर रहे हैं, उसपर उन्हें गर्व है, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर उनका जिक्र किए जाने पर कहा है कि उन्हें लगता है कि इससे हाउस बोट कारोबार से जुड़े लोगों को मदद मिलेगी। पतलू खुद कोविड से संक्रमित हो चुके हैं और अब कोविड मरीजों को भी अपने एंबुलेंस में ले जाते हैं।

English summary

In Mann Ki Baat, PM Modi praised the work of Tariq Ahmed Patloo, who runs a boat ambulance in Dal Lake, Srinagar, Patlu said that the community hopes to get help