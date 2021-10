कश्मीर में गृहमंत्री: आतंकियों से मुठभेंड़ में शहीद हुए इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घरवालों से मिले अमित शाह

Jammu And Kashmir

नौगाम, 23 अक्टूबर, 2021: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर यात्रा के पहले दिन नौगाम में शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर पहुंचे। जहां शाह ने इंस्पेक्टर परवेज अहमद के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान शाह ने अहमद की पत्नी फातिमा अख्तर को ढांढस बंधाया और उन्हें सरकारी नौकरी के लिए आधिकारिक कागजात दिए। वहां जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने बताया कि, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर CID के इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार (शहीद) को उन्हीं के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। परवेज अहमद पिछले महीने शहीद हुए थे। अब उनके घरवालों से मुलाकात कर शाह ने कहा कि, "मुझे और पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है।" वहीं, एक भाजपा नेता बोले कि, हमने शहीद जवान के परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी के कागजात सौंपे। शाह बोले, "जम्मू-कश्मीर में हालात तेजी से बदले हैं..मोदी जी ने जो नए राज्य की कल्पना की है, उसको साकार करने के लिए यहां की पुलिस-फोर्स पूरी तन्मयता से प्रयासरत हैं।

शाह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के तहत फिलहाल सुरक्षा-समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यहां पहुंचने पर उनका जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शाह का स्वागत किया। शाह जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर तो कई नेता उनके साथ ही निकले। गौरतलब है कि, जम्मू-कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के रद्द होने के करीब 25 महीने बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहे हैं।

