J&K के इस गांव ने बनाया रिकॉर्ड, खानाबदोश आबादी के बावजूद 100% वैक्सीनेशन

Jammu And Kashmir

बांदीपुरा, 8 जून: जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा जिले में दूर-दराज इलाके का एक गांव देश का ऐसा पहला गांव बन गया है, जिसकी सभी व्यस्क आबादी को कोरोना का टीका लगा दिया गया है। इस कामयाबी का श्रेय हेल्थकेयर वर्कर्स को जाता है, जिनकी मुस्तैदी से बहुत बड़ा काम पूरा हुआ है। इस मिशन पर गए 10 लोगों की टीम को 18 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर ही पूरी करनी पड़ी और दो दिनों तक उस गांव में रहकर यह काम पूरा किया गया। 12 हफ्तों बाद दूसरी डोज के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को एकबार फिर से यह कवायद करनी पड़ेगी।

English summary

Weyan village of Bandipora in Jammu and Kashmir becomes the first village in the country to have 100% COVID vaccination