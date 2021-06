जम्मू-कश्मीर: PM मोदी की बैठक में शामिल होगी कांग्रेस, गुलाम अहमद बोले- मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं

Jammu And Kashmir

श्रीनगर, 22 जून। जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ 24 जून को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख पार्टियों को केंद्र की तरफ से निमंत्रण भेजा जा रहा है, इस बीच जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख गुलाम अहमद मीर ने पीएम मोदी न्योते को एजेंडा फ्री बताया। बता दें कि गुप्कर गठबंधन के बाद अब कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर बैठक में शामिल होने का फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

रविंदर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। उधर जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख गुलाम अहमद मीर ने पीएम मोदी की बैठक पर निशाना साधते हुए इसे एजेंडा फ्री बताया। उन्होंने कहा, इस बैठक का निमंत्रण बिना किसी एजेंडा के भेजा गया है। पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में गुलाम नबी आजाद पूर्व सीएम के रूप में, तारा चंद पूर्व डिप्टी सीएम के रूप में और मैं राज्य पार्टी अध्यक्ष के रूप में बैठक में भाग लूंगा।

